Ausgabe 2/23 : Das lesen Sie im neuen AUTlook

Wo steht Österreichs Industrie in Sachen Automatisierung? Welchen Beitrag leisten die Technologien zur Sicherung des Produktionsstandorts? Wie groß ist der Fachkräftemangel wirklich? Ist das Gespenst der Deindustrialisierung in der Euro-Zone real? Wofür benötigen die Branchen Automatisierung – zur Qualitätssicherung, zur Produktivitätserhöhung, als Ersatz für fehlende Arbeitskräfte, zur Energieeinsparung? Antworten auf diese Fragen finden Sie in der aktuellen Ausgabe von AUTlook.