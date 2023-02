Ausgabe 1/23 : Das lesen Sie im neuen AUTlook

In der neuen Ausgabe von AUTlook widmen wir uns der industriellen Kommunikation. Patriarchale Chefs, zu gutherzige Mitarbeiter, die kriminelle Energie von Cyberangreifern und die Animositäten zwischen OT und IT: Wenn es in der Machine-to-Maschine Kommunikation zu Problemen kommt, liegt es meist an den Menschen. Ein Teil davon muss organisatorisch gelöst werden, ein Teil lässt sich technisch in den Griff bekommen. Doch wie?