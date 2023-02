Coverstory

Segel setzen für die Zukunft der Produktion: Wlady Martino von B&R erklärt, wie die Fabrik für die raschen Veränderungen auf den heutigen Märkten fit gemacht werden kann. B&R zeigt die Umsetzung einer neuen Denkweise im Bereich der adaptiven Fertigung.

Operating

AI5production: 16 Partnerinstitutionen haben sich in einem von der TU Wien koordinierten Hub gebündelt und unterstützen ab sofort heimische produzierende Betriebe bis 3.000 Mitarbeiter auf ihrem Weg in die Industrie 5.0.

Digitalisierung der Verwaltung: Mit Andreas Dangl von Fabasoft Approve haben wir über die automatisierte Verwaltung entlang der Lieferkette gesprochen.

Cybersecurity, Maschinenverordnung & Co.: Gerhard Stockhammer von Pilz Österreich erklärt, wie man sich auf die neuen EU-Richtlinien am besten vorbereitet.

Alles neu nach Corona: Im großen SPS-Rückblick berichten wir über die wichtigsten Produktneuheiten und Trends der Leitmesse der Automatisierungsbranche, die heuer erstmals seit 2019 wieder in Nürnberg stattgefunden hat.

OPC UA FX: Nach vier Jahren Vorbereitung hat die OPC-Foundation nun die ersten Spezifikationen für den offenen Feldstandard vorgestellt.

SPE ist marktreif: Matthias Fritsche, Leiter des Arbeitskreises Technik im SPE Industrial Partner Network, und Simon Seereiner, Vorstandsmitglied der SPE System Alliance, geben Einblick in den aktuellen Stand der Entwicklung.

Schutz vor Cyberangriffen: So gewährleistet Siemens die Sicherheit von industriellen Maschinen und Anlagen in der digitalen Welt.

Krisenzeiten: Über die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit in der Industrie haben wir mit Karl Sagmeister, Geschäftsführer von Schneider Electric Austria, gesprochen.

Specification: Digital Transformation

Robotic Process Automation: Welche Vorteile bringen die digitalen Mitarbeiter? Das beantwortet Sonja Trimmel, Senior Expert Robotic Process Automation bei Atos.

Die große Plattformen-Übersicht: Wir präsentieren die neuesten Entwicklungen im Bereich der Automatisierungsplattformen.

Virtuelle SPS: Codesys-Experte Roland Wagner erklärt in seinem Fachbeitrag, warum virtuelle Steuerungen gegen Lieferprobleme helfen.

Hardware plus Software: Der Elektronik-Distributor Rutronik legt den Fokus seit Mitte 2021 auf den Ausbau von Support und Entwicklungsdienstleistung. Lesen Sie, wie Stephan Menze die neue Einheit „System Solutions" aufbaut.

Digitalisierung im Ingenieurbüro: Matthias Mayer und Gerhard Burgstaller von IMA Ingenieurbüro erzählen im Interview, wie sich das Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung neu aufstellt, und was die Technologien von morgen sind.

Kommentare und Kolumnen:

Patrick Molemans von Ivanti Wavelink widmet sich der Frage, wie sich Digitalisierung und Vernetzung auf die industriellen Lieferketten auswirken und welche Potenziale sich dadurch eröffnen.

Klaus Lussnig von Industrial Automation analysiert die Gründe für den "Kräfte-Mangel" in der Industrie.

von analysiert die Gründe für den "Kräfte-Mangel" in der Industrie. Friedrich Bleicher (TU Wien) und Hannes Hunschofsky (EIT Manufacturing CLC East) kommentieren den Wandel zu erneuerbaren Energieträgern und wieso wir die Verantwortung dafür nicht der nächsten Generation überlassen sollten.

All das und viele weitere News aus der Automatisierungsbranche erwarten Sie in der neuen Ausgabe von AUTlook. Das e-Paper finden Sie in unserem Webshop.