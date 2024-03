Coverstory: Reißt die Zäune nieder!



Die agile Produktion der Zukunft ist auf die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen ausgerichtet. Zur Umsetzung dieser Vision braucht es eine Lösung für zaunlose Industrierobotik. Wie’s geht, zeigt die patentierte AIRSKIN von Blue Danube Robotics.

Rexel Autostore: Große Innovation für kleine Teile in Weißkrichen an der Traun - dort investierte Österreichs größter Elektrogroßhändler 10 Mio. Euro in eine teilautomatisierte Logistiklösung.

Was den österreichischen Markt aus Sicht eines Famlienunternehmens aus dem Schwarzwald so besonders macht, dass erklärt die Stöber-Doppelspitze in Österreich, Andreas Weber und Alexander Pesendorfer, im Doppelinterview - plus Blick in die Zukunft der Automatisierungstechnik.

Warum die neue flexible Kapitalgesellschaft FlexCo nicht nur für Startups als Alternative zur klassischen GmbH attraktiv ist, erklären die Initiatoren rund um Keyvan Rastegar exklusiv für AUTlook.

Man glaubt es kaum, aber die die ältesten Windkraftanlagen in Europa sind bereits über 15 Jahre alt. Wie sich die Lebensdauer über die übliche Auslegungsfrist von 20 Jahren hinaus verlängern lässt, dafür stellt das österreichische Unternehmen Bachmann Lösungen rund um ihre Sensorik und Messtechnik vor.

"Sensoren sin die Sinnesorgane einer Anlage", sagt Arno Erzberger. Warum es Sinn macht, in der Sensorauswahl für die Automatisierungs-Lösungen diese Sensoren sehr genau auszuwählen und wie sich damit Geld sparen lässt, erklärt der Sensorexperte exklusiv für AUTlook.

Tanja Waglöhner verfolgt die Messe-Entwicklung in Österreich mit großem Interesse. Die Geschäftsführerin des "all about automation"-Veranstalters Easyfair kann sich gut vorstellen, die erfolgreiche Veranstaltungsreihe auch in die Alpenrepublik zu expandieren, kündigt Sie im AUTlook-Interview an.

Ein Startup aus Linz bringt eine einfache wie überzeugende Lösung für Retrofit und Re-Digitalisierung von alten Maschinen auf den Markt: Coiss will mit dem Activity Node eine Marktlücke schließen und die Lebenszeit von Anlagen deutlich verlängern.

Klaus Lussnig erklärt die drei Schritte zur Sicherheit in der Produktion.

NIS2-Compliance rückt Data-Protection in den Mittelpunkt.

Controllino-Gründer Marco Riedesser erklärt, warum er ein Fan offener Standards ist.

PI entwickelt MTP weiter und sieht große Potenziale in dieser Stadardisierung.

Wie intelligente Automatisierungstools die IT-OT-Konnektivität erhöhen können.

Der Weltmarktführer für Kunststoff-Recycling-Anlagen wollte raus aus der Lieferantenabhängigkeit und hat bei KEBA eine offene Plattform-Lösung gefunden.

Netzwerk-Kommunikation: Know-how zukaufen oder DIY? Die Vor- und Nachteile.

Kolumne Wissenstransfer: Die Lehren aus der Genesis für die digitalisierte Produktion.

