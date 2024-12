"Je mehr Datenquellen man hat, desto bessere Entscheidungen kann man treffen", erklärt Florian Schneeberger, CTO der Division Maschinenautomation von ABB (B&R). "Doch während die Vorteile der Digitalisierung mit der Größe zunehmen, wachsen auch die Herausforderungen, die sich aus der Navigation in heterogenen industriellen Ökosystemen ergeben. Deshalb ist die Interoperabilität so wichtig, um das volle Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen. Sie ermöglicht es Unternehmen, industrielle IoT-Lösungen in vollem Tempo einzuführen und zu skalieren, ohne große Teams von IT-Spezialisten."

Im März 2024 ist ABB der Linux Foundation beigetreten. Dadurch kann das Unternehmen seine Bemühungen zur Förderung offener Zusammenarbeit in der Gemeinschaft verstärken, um Innovationen voranzutreiben und Kunden bessere Produkte und Erfahrungen zu bieten. Dies unterstreicht das Engagement von ABB für Systeme, die auf offenen Standards basieren.

In einer Live-Podiumsdiskussion auf der Hannover Messe stellten Vertreter der sechs Gründungsmitglieder ihre Vision für Edge-Interoperabilität im industriellen IoT vor und appellierten an gleichgesinnte Branchenkollegen, sich der Gemeinschaft anzuschließen und zum Aufbau eines sinnvollen und effektiven Standards beizutragen. Eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion finden Sie unter www.margo.org