Christian Peer folgt Bruno Fritschi : Fanuc Österreich ernennt neuen Geschäftsführer

Lesezeit: weniger als eine Minute

Der erfahrene Automatisierungs-Experte ist seit 20 Jahren in führenden Positionen in der Branche tätig. Zuletzt war der studierte Ingenieur für Automatisierungstechnik und MBA in „Internationalem Vertrieb und General Management“ Geschäftsführer der Keba Energy Automation GmbH. Davor war er bei der Kuka Roboter GmbH als Director Auomotive Business Europe sowie als Country Manager Austria tätig.