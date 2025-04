Accerion wurde 2015 in den Niederlanden gegründet und hat sich als Tech-Startup auf KI-basierte Bildverarbeitung für die Positionierung von autonom fahrenden mobilen Robotern spezialisiert. Autonome Mobile Roboter werden vor allem in der Logistik und Produktion eingesetzt. Dort ermöglichen sie eine höhere Effizienz durch Automatisierung in Lagerhaltung, Intralogistik, Fertigung und vielen anderen Industriebereichen.

Mit der softwaregesteuerten Positionierungslösung „Triton“ brachte Accerion laut einer Aussendung die weltweit erste industrialisierte, infrastrukturfreie Lokalisierungslösung für Bodenstrukturen auf Kamerabasis für mobile Roboter auf den Markt. Seit 2021 arbeitet der internationale Anbieter von sensorbasierten Automatisierungslösungen SICK partnerschaftlich mit Accerion zusammen, um Industriekunden bei der zielsicheren Lokalisierung, Positionierung und Navigation von mobilen Robotern zu unterstützen.

