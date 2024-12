Kommt ohne extra Druckluftquelle aus : SMC präsentiert elektrischen Vakuumgreifer der Serie ZXPE5 für Cobots

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Cobots sind in der allgemeinen Fertigungsindustrie oder in speziellen Branchen wie der Forstwirtschaft oder Verpackungsindustrie für Pick-and-Place-Anwendungen und Palettieren geeignet, insbesondere bei der Handhabung empfindlicher oder unebener Werkstücke wie Folien- oder Beutelverpackungen. Der elektrische Vakuumgreifer der Serie ZXPE5 von SMC bietet eine Lösung, die ohne Luftanschluss auskommt und alle Peripheriegeräte in einer Einheit vereint.