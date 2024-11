Wandelbots NOVA ist das weltweit erste herstellerunabhängige Betriebssystem für Roboter, das die Robotik für jedermann zugänglich macht. Durch die Unterstützung moderner Entwicklungstools wie Python und JavaScript ermöglicht NOVA Millionen von Entwicklern die einfache Erstellung und Skalierung von Roboteranwendungen und reduziert die Komplexität der Automatisierung. NOVA folgt einem Plan-, Build- und Operate-Ansatz und vereinfacht den gesamten Automatisierungslebenszyklus mit KI-Technologien als Kernstück – von der Planung und Simulation bis hin zur Bereitstellung und Skalierung – und gewährleistet in jeder Phase eine kontinuierliche Unterstützung.

Dank der nahtlosen Integration in vorhandene Hardware können Unternehmen ohne kostspielige Umrüstung auf mehrere Roboter und Marken skalieren. Das beschleunigt Projekte, senkt Kosten und erhöht die Flexibilität. Als herstellerunabhängiges Betriebssystem vereinfacht und optimiert NOVA die komplexe Welt der industriellen Robotik, indem es Hardwarekomponenten verschiedener Hersteller integriert und mit einem modernen Interface für jeden zugänglich macht. Damit gehören aufwendige Programmierungen und unflexible Automatisierungslandschaften der Vergangenheit an. Das offene API-Konzept, die einzigartige User Experience sowie die nahtlose Integration von extern entwickelten Apps machen NOVA zu einer vielseitigen Plattform sowohl für Anwender von Robotern als auch für Millionen von Softwareentwicklern. Herstellerspezifische und veraltete Programmiersprachen, hohe operative Kosten, der Mangel an Fachkräften und geschlossene Ökosysteme verhindern bislang die Entfaltung des enormen Potenzials – besonders im Mittelstand ist Robotik heute noch ein Nischenthema.

NOVA wird als einheitliches Betriebssystem Robotik entscheidend voranbringen, indem es die einfache Programmierung und Steuerung von Robotern unterschiedlicher Hersteller ohne spezifische Fachkenntnisse ermöglicht. Das senkt Betriebskosten und beschleunigt Innovationsprozesse, während Unternehmen nicht weiter auf schwer zu findendes Fachpersonal angewiesen sind. Vor allem für mittelständische Unternehmen, bei denen der Automatisierungsgrad aktuell noch im einstelligen Prozentbereich liegt, eröffnet NOVA vollkommen neue Perspektiven.