B&R auf der DRUPA 2024 : Wirtschaftliche Kleinserienproduktion mit Modularität für Plug-and-Print

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Auf der DRUPA 2024, die vom 28. Mai bis 7. Juni in Düsseldorf stattfindet, zeigt B&R, wie intelligente Automatisierungstechnik den sich wandelnden Anforderungen der Druckindustrie gerecht wird. Am Stand B70 in Halle 13 präsentiert das Unternehmen für industrielle Automatisierung Lösungen, die die Produktion von Kleinauflagen produktiver und effizienter machen, Energieverbrauch und Makulatur minimieren und sich durch offene Interoperabilität und modularen Aufbau an wechselnde Anforderungen anpassen lassen.