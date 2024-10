In den 30 Jahren seines Bestehens setzte das 2020 auf Codesys GmbH umfirmierte Unternehmen Meilensteine in der Automatisierung. Letztere ist heute als Vertriebsgesellschaft Teil der Codesys Group mit Stammsitz im allgäuischen Kempten sowie Niederlassungen in China, Italien und in den USA.



Der unabhängige Anbieter deckt den Bedarf der Automatisierungsbranche softwareseitig vollständig ab. „Weit über die Funktionalität eines modernen IEC-61131-3-Tools hinaus, von integrierter Visualisierung und Anbindung an alle wichtigen Feldbussysteme bis hin zu Motion und Safety", wie Dieter Hess erklärt.

Eine der großen Stärken des Unternehmens ist Kontinuität. Manfred Werner: „Das ist unerlässlich in einer Branche, in der Produktlebenszeiten in Jahrzehnten gemessen werden.“ So sind alle Mitarbeitenden der ersten Stunde bis heute bei Codesys. „Auch jene Betriebe, die 1994 ihre erste Bestellung per Fax aufgegeben haben, zählen immer noch zu unseren zufriedenen Kunden.“