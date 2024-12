"Die Gesellschaft braucht mehr denn je eine Energieversorgung, die zuverlässig, erschwinglich, effizient und nachhaltig ist", sagt der CEO von B&R Jörg Theis. "Indem wir die Integration und Skalierung neuer Lösungen für die Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -speicherung schneller und einfacher machen, helfen wir unseren Kunden, die nächste Welle der Energiewende voranzutreiben."

Mit dem Eintritt der Energiewende in eine neue Phase der breiten Akzeptanz entstehen neue Herausforderungen – vom Ausgleich dynamischer Versorgungsschwankungen bis zur Integration gemischter Energiequellen in ein gemeinsames Netz. Die Energiewirtschaft reagiert darauf mit einer neuen Generation intelligenter Lösungen: Batteriesysteme speichern überschüssige Energie und geben sie ab, wenn die Nachfrage hoch oder die Produktion niedrig ist. Power-2-X-Systeme wandeln überschüssigen Strom für die Nutzung in Sektoren um, die nur schwer direkt elektrifiziert werden können. Brennstoffzellen liefern sauberen Strom für Fahrzeuge oder tragbare Stromversorgungssysteme sowie zur Netzunterstützung durch Wasserstoff, der mit erneuerbarer Energie erzeugt wird.