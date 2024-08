Herr Simon, sie lösen als Country Manager Österreich Christian Zotter ab, der diese Position mehr als zehn Jahre innehatte. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihren Werdegang, wie kam es zu diesem Karriereschritt?

Gernot Simon: Ein Rutronik-Neuling bin ich mit meiner inzwischen 20-jährigen Betriebszugehörigkeit nicht mehr. In der Zeit habe das Unternehmen sehr gut kennengelernt, da ich in verschiedenen Abteilungen und Positionen tätig war – Technik, Einkauf, Vertrieb, zuletzt als Vertriebsleiter. Insgesamt bin schon seit 25 Jahren Teil der Elektronikbranche. Meine "Mitgift" für Rutronik ist also ein Gesamtpaket aus langjährigen, gewachsenen Kundenbeziehungen, viel Erfahrung in Technik und Vertrieb und vor allem der Nähe zu unseren Herstellern.

Herr Zotter, was sagen Sie zur Wahl Ihres Nachfolgers?

Christian Zotter: Um es mit unserem Branchensprech auszudrücken: Er ist ein absolutes Best-Fit! Gernot Simon kennt die Distributionsbranche durch und durch. Zudem ist er ausgezeichnet vernetzt, sowohl was Kunden als auch Hersteller betrifft – ein wichtiger Punkt für einen Country Manager. Mit seinem Weitblick, was die Entwicklung von Zielmärkten anbelangt, und seiner Bindung zum Unternehmen ist Gernot prädestiniert für diese Position. Für den Erfolg von Rutronik ist er dabei auch so manche Extrameile gegangen. Ich bin gespannt, welche Meilensteine er mit dem Unternehmen erreichen wird und freue mich darauf, noch dabei sein zu dürfen.

Das heißt, Sie bleiben weiterhin in den Diensten von Rutronik? Verraten Sie uns, welche konkreten Aufgaben Sie übernehmen werden?



Zotter: Ja genau. Ruhestand wäre nichts für mich, deshalb stehe ich Rutronik künftig als Consultant Business Development zur Seite.

Simon: Christian Zotter hinterlässt eine große Lücke im Unternehmen, die ich natürlich bestmöglich füllen möchte. Daher schätze ich mich glücklich, dass er uns weiterhin als Berater zur Verfügung steht. Gerade jetzt in einer wirtschaftlich doch herausfordernden Zeit ist eine Expertise wie die seinige von unschätzbarem Wert. Wir werden uns in erster Linie in strategischen Fragen abstimmen. Damit schaffen wir außerdem einen besonders glatten Übergang von seiner Führung zu meiner.