B&R auf der Battery Show 2024 : Batterieproduktion auf der Überholspur

Auf der Battery Show Europe 2024 , die vom 18. bis 20. Juni in Stuttgart stattfindet, zeigt B&R, wie sich Batterieproduktionslinien durch die Eliminierung von Stop-and-Go in perfekt abgestimmte, hochproduktive Produktionsnetzwerke verwandeln lassen. Am Stand G67 in Halle 9 erfahren die Besucher, wie intelligente Automatisierung und Track-Systeme Batterieherstellern dabei hilft, den Spagat zwischen hoher Produktivität, reduzierter Maschinenaufstellfläche und hoher Verfügbarkeit zu meistern.