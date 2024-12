Automatisierung und künstliche Intelligenz sind Schlüsseltechnologien und Investitionsschwerpunkte für mehr als 90 Prozent der Unternehmen in Europa. Um diese Unternehmen optimal zu unterstützen, hat B&R seine Fertigungskapazitäten in Eggelsberg zuletzt um 60 Prozent auf zwei Milliarden Bauteile pro Jahr erhöht. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stammsitz in Eggelsberg ist auf über 3 000 gestiegen. “Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Fähigkeiten und ihr Engagement sind unser wertvollstes Kapital und ein entscheidender Erfolgsfaktor”, so Theis. “Angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach qualifizierten Arbeitsplätzen im Technologiesektor setzen wir alles daran, neue technikinteressierte Talente zu gewinnen und gleichzeitig durch unsere Aus- und Weiterbildungsangebote die entscheidenden Kompetenzen zu fördern und zu entwickeln."

Als Reaktion auf den steigenden Bedarf an Fähigkeiten und Talenten in Schlüsseltechnologien hat B&R in eine Reihe von Initiativen investiert: Im Jahr 2022 eröffnete ABB einen globalen Innovations- und Bildungscampus am B&R Stammsitz in Eggelsberg, der Ausbildungskapazitäten für bis zu 4 000 Personen pro Jahr bietet. Im Rahmen des Education Network kooperiert B&R weltweit mit Universitäten und Fachhochschulen. Ab Herbst dieses Jahres startet das Unternehmen ein neues Ausbildungsprogramm mit Lehrstellen in den Bereichen Applikationsentwicklung und Programmierung, Betriebslogistik und IT-Systemtechnik.