Auf der diesjährigen SPS in Nürnberg stellt B&R ein umfangreiches Update seiner umfassenden Engineering- und Runtime Software Suite vor. Automation Studio Code enthält eine Reihe fortschrittlicher Editierfunktionen, die auf den neuesten Entwicklungen der Softwareindustrie basieren und bietet dadurch ein völlig neuartiges Engineering-Erlebnis. Das System unterstützt nahtloses kollaboratives Engineering durch wahlweise lokalen oder Cloud-basierten Zugriff. Vollständig in diese neue Umgebung integriert ist Automation Studio Copilot, ein in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelter generativer AI-Codierassistent. Diese und zahlreiche andere Verbesserungen der neuen Version werden erheblichen Einfluss darauf haben, wie Maschinenbauer und Systemintegratoren in Zukunft ihre Software entwickeln.

„Die Einführung modernster Technologien in der Softwareentwicklung für die Maschinenautomatisierung ist entscheidend, um unseren Kunden zu helfen, mit den schnellen Marktveränderungen Schritt zu halten", sagt Florian Schneeberger, Chief Technology Officer von B&R. „Mit produktiveren modernen Entwicklungswerkzeugen, generativer AI sowie flexibler Zusammenarbeit in der Cloud helfen wir ihnen, agiler und schneller in Teamwork zu entwickeln und innovative Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.“

In der Version 6 der Engineering Software von B&R wurde Automation Studio Code um leistungsstarke neue Engineering Funktionen erweitert. Gleichzeitig bietet es völlige Freiheit, die gleichen Projekte entweder in der neuen Umgebung oder in der vertrauten Oberfläche von Automation Studio zu öffnen. Moderne Programmierfunktionen wie umfangreiche Syntaxhervorhebungen erleichtern die Lesbarkeit des Codes. Die objektorientierte Programmierung in Structured Text (ST) hilft Ingenieuren, ihre Anweisungen logischer anzuordnen und effizienter zu arbeiten. Die Fehlererkennung in Echtzeit eliminiert wiederholte Kompilierungs- und Korrekturschleifen und die Möglichkeit, das Design an den Dunkelmodus anzupassen, trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen bei Entwicklern vorzubeugen.