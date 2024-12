Die innovative Datenarchitektur ist eine zentrale Neuerung von Safety+. Die Daten werden in einem frei zugänglichen Format gespeichert, wobei jede Änderung mitdokumentiert wird. Dabei werden die Quelldateien in einem offenen textbasierten Code-Repository in Formaten wie XML oder JSON abgespeichert. Um trotz dieser Offenheit die Integrität des Programmcodes zu gewährleisten, erhält jede Datei einen digitalen Fingerabdruck. Dieser zeigt an, wenn sich etwas ändert. Ergänzt mit detaillierten Metadaten bietet dies Transparenz, wer was wann geändert hat.

Ein Novum bei Systemen für Sicherheitsprogrammierung ist, dass sich diese Metadaten nicht nur auf die gesamte Sicherheitsapplikation beziehen. Ingenieure können jetzt jede Änderung bis auf die Ebene von Funktionsbaustein und Parametersatz nachvollziehen und den Code gezielter optimieren. Dies führt zu einem agileren Engineering der Sicherheitsfunktionen, die sich leichter an verändernde Benutzeranforderungen anpassen lassen.