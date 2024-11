Seit nunmehr einem Jahrzehnt bietet die all about automation Plattformen, um sich sowohl über Trends als auch über bewährte Produkte im Bereich der Automatisierungstechnik, Robotik und Digitalisierung auszutauschen. Kontinuierlich kamen neue Standorte hinzu. In diesem Jahr feierte die all about automation Straubing als jüngstes Kind der aaa-Familie Premiere. all about automation Messen gibt es nun in der gesamten D-A-CH-Region: Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Wetzlar, Chemnitz, Heilbronn, Straubing und Friedrichshafen in Deutschland, Zürich in der Schweiz und Wels in Österreich.

2024 fanden sieben all about automation Messen statt. An allen Standorten konnten die Aussteller- und Besucherzahlen gesteigert werden. Oftmals sind die Messehallen inzwischen ausgebucht. Waglöhner: „Was mich besonders freut, sind die sehr hohen Zufriedenheitswerte bei Ausstellern und Besuchern. Wir führen bei Easyfairs für alle Messen dieselben Nachmessebefragungen durch – und die all about automations haben dabei höchste Werte.“