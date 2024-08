Hinter dem Modellnamen WTC-9H0 verbirgt sich ein rundumgeschützer IP66/69K Industrie PC, der für viele Einsatzzwecke angepasst werden kann. So bietet ICP beispielsweise das Edelstahlgehäuse des PCs nicht nur aus SUS304 sondern optional auch aus SUS316 Stahl, welches eine noch bessere Korrosionsbeständigkeit insbesondere gegen Chloride und salzige Umgebungen bietet. Der WTC-9H0 ist vorbestückt mit einem Intel Core i5-1245UE Prozessor. Dieser bietet neben zwei Performance Cores mit einer maximalen Taktfrequenz von 4,4GHz auch acht Efficiency Cores mit maximal 3,3GHz Taktfrequenz. Optional lassen sich auch andere Prozessoren mit einer maximalen TDP von 15 Watt bestücken. Die vorinstallierten 4GB DDR4 Arbeitsspeicher lassen sich auf bis zu 64GB erweitern. Der WTC-9H0 bietet sowohl Netzwerkschnittstellen, serielle Schnittstellen, wie USB2.0, RS-232/422/485, als auch HDMI. Diese lassen sich in verschiedenen Kombinationen via M12 Stecker aus dem Gehäuse herausführen oder sind optional über eine wasserdichte Kabeldurchführung nutzbar. Ferner bietet der WTC-9H0 SATA für ein 2,5“ Speichermedium, M.2 2242/2260/2280 M-Key mit PCIe 3x4 Signal, einen M.2 3042/3050 Slot, einen SIM Sockel sowie einen weiteren M.2 2230 Slot. Optional lässt sich der WTC um einen IP67 Schutz, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, Dual-LAN, 2.5GbE, Edelstahl M12 Stecker, 5V/12V COM, USB Typ-C, RAID0/1 mit zweitem Laufwerksschacht für 2,5“ Speichermedien aufrüsten. Der WTC-9H0 kann mit 12V bis 28VDC in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C betrieben werden.



ICP Deutschland liefert den WTC-9H0 als Ready-to-Use System in der gewünschten Konfiguration mit geeigneten industriellen Speichermodulen, Solid State Disks sowie Betriebssystem.