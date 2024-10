Speziell für Anwendungen im mobilen Bereich, eignet sich die neue Embedded System Serie NRU-51V von ICP Deutschland. Insgesamt sechs Systeme, die für Applikationen wie Flurförderfahrzeuge, AMR und AGV oder im Einsatz als Sensor Hub vorgesehen sind, stehen in unterschiedlichen Ausprägungen zur Verfügung. Vier Modelle mit NVIDIA® Jetson ORINTM NX SoM, ARM Cortex CPU und NVIDIA® Ampere GPU sowie zwei Modelle mit XavierTM NX SoM, Carmel CPU und NVIDIA® Volta GPU stehen mit 4GB, 8GB bzw. 16GB zur Auswahl. Die Modelle mit ORIN SoM werden standardmäßig mit 128Gb M.2 SSD ausgeliefert, wohin gegen die Xavier Modelle mit 16Gb eMMC Speicher ausgestattet sind. Beiden gemein ist sowohl das robuste Gehäuse mit einer Größe von 173x166x60mm als auch die umfangreiche Schnittstellenvielfalt. Das NRU-51V bietet eine 10GbE sowie eine GbE Netzwerkschnittstelle, zwei USB 3.1, einen micro USB mit OTG Funktion, einen Display Port mit 3840x2160 Auflösung bei 60Hz und eine serielle RS-232/422/485 Schnittstelle. Ferner speziell für den mobilen Einsatz eine isolierte CAN 2.0 Schnittstelle, vier GMSL2 Kameraschnittstellen mit FAKRA Z Steckern die eine Full HD Auflösung bei 30 Frames per Second unterstützen, einen GPS PPS Eingang sowie drei isolierte digitale Eingänge und vier isolierte digitale Ausgänge. Für die Erweiterung von bspw. 5G oder 4G Modulen bieten beide Modelle einen M.2 3042/3052 mit USB3.1 und USB2.0 Signal und zwei SIM Karten Slots, von denen einer in der Front und einer geschützt im Inneren zugänglich ist, sowie zwei mPCIE Steckplätze. Mit einem Temperaturbereich von -25 °C bis 60 °C bzw. 70 °C je nach Betriebsmodus und einem Spannungseingang von 8 VDC bis 35VDC, lassen sich die NRU-51V vielseitig auf mobilen Fahrzeugen einsetzen.