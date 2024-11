Für den Einsatz in rauen Umgebungen bietet ICP Deutschland mit der NRU-2x0V-AWP Serie IP66 wassergeschützte Embedded Systeme für anspruchsvolle KI Anwendungen, wie im Straßenverkehr, im Bergbau und Baugewerbe oder in Häfen. Insgesamt 6 Varianten stehen hierbei zur Verfügung. Beiden Grundversionen, NRU-230V und NRU-240V, gemein ist das NVIDIA® Jetson AGX ORINTM SoM mit ARM Cortex A78E CPU und NVIDIA® Ampere GPU mit 64GB eMMC Speicher. Es gibt jeweils Varianten mit 32GB oder 64GB Arbeitsspeicher mit Jetpack 5.1.1 sowie eine Variante mit Jetpack 6.0. Das IP66 wassergeschützte Gehäuse hat eine Größe von 225x194x89mm und bietet eine Vielzahl an Schnittstellen. Bei den NRU-230V-AWP Modellen im speziellen acht GMSL2 Kameraanschlüsse mit FAKRA-Z Steckern an der Frontseite. Bei diesen Versionen sind je nach Konfiguration 2MP@30FPS, 3MP@30FPS oder 5MP@30FPS möglich. Bei den abgespeckten NRU-240V-AWP Modellen wurde auf die GMSL2 Kameraanschlüsse verzichtet.



An der Rückseite stehen sowohl beim NRU-230V sowie beim NRU-240V über wassergeschütze M12 Stecker vier GbE, eine 10GbE, zwei USB2.0, eine RS-232, eine RS-485, ein DO, zwei CAN, eine DI mit GPS PPS Input sowie eine CAN2.0 Schnittstelle und ein isolierter DO mit automotive Grade MCU für das Remote Monitoring parat. Die vier GbE Schnittstellen bieten PoE Funktionalität mit max. 100 Watt Gesamtleistung. Hinzu kommt ein wassergeschützer USB Typ-C Stecker mit USB 3.2 und Display Port Funktionalität. Im Gehäuse stehen sowohl zwei mPCIE und ein M.2 3042/3052 für die Erweiterung von Einsteckkarten zur Verfügung als auch ein M.2 2230 mit NVME 3x2 und zwei SATA Anschlüsse für weitere Speichermedien.



Je nach Ausprägung und Einsatzart sind Temperaturbereiche von bis zu -40 °C bis 70 °C möglich. Mit einem Spannungseingang von 8 VDC bis 48VDC unterstreicht die NRU-2x0AWP Serie ihre industrielle Ausprägung.