U.3 Hochleistungsspeichermedien werden in industriellen Servern und Rechenzentren zur schnellen Datenverarbeitung eingesetzt. Diese einzigartige Technologie vereint NVMe Geschwindigkeit und Flexibilität, durch die Schnittstelle die sowohl SATA, SAS und PCI Express unterstützt und so eine nahtlose Integration in verschiedene Speicherumgebungen ermöglicht. Mit der T443 U.3 NVMe Serie erweitert ICP Deutschland sein Portfolio in der Enterprise Klasse. Die T443 Serie folgt dem U.3 Standard im 2,5“ Format und unterstützt die PCI Express Generation 4x4. Die T443 Serie setzt auf 3D TLC NAND-Flash-Speicher (eTLC) und einen leistungsstarken ECC-Algorithmus namens Low-Density Parity Check (LDPC). Ein End-to-End Datenschutz, Wear Leveling, Bad Block Management sowie AES 256-bit Verschlüsselung gewährleisten und verbessern die Datenzuverlässigkeit und den Schutz. Hervorzuheben ist ferner die Power Guard Funktion, auch Power Loss Protection genannt, die bei einem unerwarteten Stromausfall die Funktion der SSD erhält bis alle Daten im Puffer auf die Flashzellen geschrieben sind. Sowohl das Wärmedesign des Gehäuses als auch das Dynamische Thermal Throttling Verfahren sorgen dafür, dass die SSD kühl bleibt. Als Kapazität stehen 1.920GB, 3.840GB und 7.680GB zur Verfügung. Lese Geschwindigkeiten bis zu 7000MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6.800MB/s werden von der T443 erreicht. Durch eine MTBF von 2.500.000 Stunden und eine Drive Write per Day (DWDP) von 1, erfüllt die T443 U.3 Serie sowohl die Anforderungen für eine regelmäßige, intensive Schreibbelastung als auch eine langfristige und kontinuierliche Verfügbarkeit.