Mit dem IDS-330-ADL-P bietet ICP Deutschland ein weiteres kompaktes und leistungsstarkes Embedded System. Der IDS-330-ADL-P unterstützt die 12te Generation Intel® CoreTM I Prozessoren und ist in zwei Varianten erhältlich. Zur Auswahl stehen ein Intel® CoreTM i5-1235U sowie ein i7-1255U Prozessor. Beide sind mit 10 Kernen ausgestattet, welche sich in acht Effizienz- und zwei Performance Cores aufteilen. Außerdem verfügen sie je über zwölf Threads. Der i5 leistet eine maximale Turbofrequenz von 4.40 GHz, der i7 bietet bis zu 4.70GHz.



Der Arbeitsspeicher ist mit 8GB LPDDR4 RAM vorbestückt und kann auf bis zu 16GB ausgebaut werden.

Für Speicher ist ein M.2 B Key 3042/52/80, sowie ein 2280 M-Key Slot vorgesehen. Die Besonderheit des IDS- 330-ADL-P sind seine vier HDMI Ports, wodurch vier Displays mit einer Auflösung von 4096x2160 bei 30Hz betrieben werden können. Weitere Peripheriegeräte können über vier USB 3.2 oder die RS-232/422/485 Schnittstelle angeschlossen werden. Die beiden Intel® I225V LAN 2.5GbE Controller bieten die Grundlage für eine schnelle Netzwerkkommunikation. Für Erweiterungen wie Wifi oder weitere Schnittstellen kann auf einen M.2 2230 E Key Slot zurückgegriffen werden.

Der IDS-330-ADL-P kann bei einem Spannungseingang von 12V und einer Umgebungstemperatur von -10°C bis 40°C eingesetzt werden und lässt sich per VESA75/100 montieren. Auf Kundenwunsch liefert die ICP Deutschland den Embedded PC mit dafür passenden industriellen Arbeits- und Massenspeichern vorbestückt aus.