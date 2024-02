Standardvarianten mit Core i5 oder i7 sind hierbei wählbar. Mit 8GB Arbeitsspeicher und einer 128GB SSD ausgestattet, können Standardbetriebssysteme wie Windows 11 verwendet werden. Wird mehr Speicher benötigt, so kann der Arbeitsspeicher auf bis zu 64GB erweitert werden. Neben der M.2 NVME SSD lässt sich auch eine 2,5“ SSD für eine zusätzliche Backup Datenerfassung installieren. Über eine Vielzahl von Schnittstellen lässt sich der WMP-24P erweitern. Ein PCIe x4 Erweiterungsslot für Einsteckkarten, vier USB3.2, eine RS-232/422/485, eine RS-232, zwei RJ45 Ethernet Schnittstellen, Audio Line Out und Mic-IN, DP, HDMI und HDMI Video-In stehen zur Verfügung. Der All-In-One PC ist ferner mit Lautsprechern und LED Leselicht ausgestattet. Mit dem 14-24VDC Input lässt er sich über die Batterie eines Schwesternwagens oder mit der mitgelieferten AC/DC Stromversorgung betreiben. Optional lässt sich der WMP-24P mit eigenen Batteriepacks versehen, um auf Wägen ohne integriertem Akkupack eingesetzt werden zu können. Ferner sind Varianten mit IP54 Schutz oder isolierten Schnittstellen verfügbar. Eine Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten können auf Wunsch von ICP Deutschland umgesetzt werden.

