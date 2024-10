Intel® bleibt seiner Code Namensgebung treu und bringt die nächste CPU Generation mit Namen Alder Lake heraus. Die neuen Prozessoren der Generation Alder Lake N, finden sich im frisch eingeführten Embedded System MB2-10ANS von ICP Deutschland. Wie auch beim Vorgänger dem MB1 stehen zwei Varianten mit energieeffizienten Prozessoren zur Verfügung. Variante 1 mit dem N97, ein vier Kern Prozessor mit einer maximalen Taktrate von 3,6GHz sowie Variante 2 mit Intel Core i3-N305 mit acht Kernen und einer maximalen Taktrate von 3,8GHz.

Das MB2 bietet einen DDR5 SO-DIMM Sockel, der mit maximal 16GB bestückt werden kann. Größentechnisch kommt das MB2 System auf gerade einmal 171 x 133 x 57 mm. Dabei bietet es Platz für eine 2,5“ SSD, eine M.2 2280, eine M.2 2242/3042/3052 und eine M.2 2230 Erweiterungskarte sowie eine Vielzahl an Schnittstellen, wie Display Port, HDMI, zwei 2.5GbE Ports, einen 10 Pin Terminal Stecker mit 8bit GPIO, eine RS-232/422/485 Schnittstelle, Remote Power On/Off, drei USB3.2 und eine USB Typ-C und Line-Out Port. Zusätzlich sind bei Variante 1 mit N97 CPU zwei USB2.0 und eine RS-232 Schnittstelle und bei Variante 2 mit i3-N305 CPU drei RS-232 Schnittstellen verbaut. Mit einem Spannungseingang von 8 bis 26 Volt DC und einer Betriebstemperatureignung von -20 °C bis 60 °C unterstreicht das MB2-10ANS System seine industrielle Eignung. Mit dem MB2-10ANS steht ein kompaktes Embedded System parat, welches zudem für den Einsatz als Inferenz System vorbereitet ist. Das MB2-10ANS kann um einen Hailo-8TM KI IC erweitert werden. Durch die Hailo-8TM Erweiterung lassen sich Daten KI technisch auswerten und Entscheidungen direkt an der Edge treffen. Auf Wunsch liefert ICP Deutschland das MB2als Ready-to- Use System mit geeigneten industriellen Speichermodulen und Solid State Disks sowie vorbestückt mit Hailo-8TM Erweiterungskarte.