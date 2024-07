Konzipiert für den Einsatz in kleinstem Raum, bringt ICP Deutschland mit dem NRU-154PoE und dem NRU-156U3 zwei Embedded Systeme mit Flattop Kühldesign auf den Markt. Das Kühldesign ermöglich den Einsatz unter besonders engen Gegebenheiten, wie in mobilen Fahrzeugen. Durch die spezielle Konstruktion wird die Wärme des Embedded Systems an das Fahrzeuggehäuse abgegeben. Dennoch fällt das System mit 116x171x27 (BTH) klein aus. Im Inneren des Embedded Systems arbeitet ein Jetson OrinTM NX System-on-Module (SoM), welches mit NVIDIA® Ampere GPU und ARM Cortex CPU ausgestattet ist. Varianten mit 8GB sowie mit 16GB Arbeitsspeicher stehen zur Verfügung. Der NRU-154PoE verfügt über zwei USB2.0, einen GbE, vier 2.5GbE Ports mit PoE Funktionalität mit 50 Watt Power Budget, eine RS-232 sowie eine RS-485 Schnittstelle. Der NRU-156U3 bietet anstatt der 2.5GbE PoE Ports zwei USB 3.2 Gen2 (10Gbps) sowie vier USB3.2 Gen1 (5Gbps) zusätzlich zu den beiden USB2.0 Schnittstellen. Beide Systeme bieten ferner einen M.2 2242 Slot mit M Key und PCIe x4 Gen4 Signal und einen micro USB Port (OTG) und lassen sich in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C mit 12VDC betreiben. Ausgeliefert werden beide mit vorinstalliertem Image mit Jetpack 5.1.