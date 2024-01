Durch den Einsatz von Superkondensator-Technologie können sie bei Temperaturen von -25°C bis 65°C betrieben werden. Die patentierte CAP-Energiemanagementtechnologie sorgt dafür, dass bis zu 180W Leistung zuverlässig an das Back-End-System geliefert werden kann, und dies ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Treiber oder Softwareinstallation. Die Serie teilt sich in drei Systeme.



Das PB-9250J-SA besteht aus acht 370F/3.0V Superkondensatoren und bietet eine beeindruckende Energiekapazität von 9250 Watt-Sekunden. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 180W für das angeschlossene Back-End-System. Das PB-4600J-SA besteht aus vier 370F/3.0V Superkondensatoren und bietet eine Energiekapazität von 4600 Watt-Sekunden, die maximale Ausgangsleistung beträgt 100W. Das PB-2580J-SA besteht aus acht 100F/2.7V Superkondensatoren und bietet eine Energiekapazität von 2580 Watt-Sekunden und eine maximale Ausgangsleistung von 70W. Alle drei Systeme verfügen über eine hohe Lebensdauer von über 10 Jahren. Die Robustheit der Notstrommodule wird unterstrichen durch die beeindruckende Anzahl von 500.000 Lade-/Entladezyklen.



Das PB-9250J-SA bietet neben dem üblichen USV-ähnlichen Stromversorgungsmodus auch zwei Zündungskontrollmodi für den Einsatz in Fahrzeugen. Es kann sowohl mit einem Standard-Box-PC als auch mit einem fahrzeuginternen Controller zusammenarbeiten, um eine zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen. Dabei ermöglicht es eine vom Benutzer konfigurierbare Ein- und Ausschaltverzögerung entsprechend dem IGN-Signaleingang. Dank der umfangreichen Funktionen, der Ausgangsleistung von bis zu 180W, der wartungsfreien Energiespeicherung und der unterbrechungsfreien Stromversorgung ist die PB-Serie in der Lage, zahlreiche handelsüblichen Box-PCs vor Datenverlusten während eines Stromausfalls in rauen Industrieumgebungen zu schützen.



ICP. Industrial Computer Products …by people who care!