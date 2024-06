30 Varianten umfasst die neue industrielle Monitor Serie von ICP Deutschland. Drei Ausstattungsversionen stehen zur Verfügung. Eine voll ausgestattete Version für vielseitige Anwendungen, eine abgespeckte und preiswerte Lite Version sowie eine High-Brightness Version für den Einsatz in stark beleuchteten Räumen. Allen Varianten gemein ist das Flat Bezel Front Design, eine IP65 geschützte Front, ein einfach zugängliches OSD Menü an der Front Unterseite, ein Gehäuse aus Metall und ein Projected Capacitive Touch Screen. Als Anschlussmöglichkeit bieten die Monitore HDMI, DP, VGA (DB15), USB3.2 Gen1 Typ-B, Line-Out sowie einen 9-36 Volt DC Spannungseingang. Die voll ausgestatte Version wird in den Bildschirmgrößen von 10,4“ bis 23,8“ sowohl im klassischen als auch im Breitbildformat angeboten. Die Leuchtkraft der Displays liegt zwischen 350 und 500 Candela und ist für den Einsatz im industriellen Umfeld gut geeignet. Die Monitore verfügen zusätzlich über Front Lautsprecher, welche auch im eingebauten Zustand klaren Sound abspielen, eine Frontkamera für bspw. KI Applikationen und einen vierfach USB 3.2 Gen1 USB Hub mit 10 Watt Ausgangsleistung. Die Lite Variante indes wird ohne Kamera, Lautsprecher und USB Hub ausgeliefert. Die High-Brightess Varianten sind in den Bilddiagonalen 12,1“ und 12,3“ sowohl im 4:3 als auch im 16:10 Format verfügbar. Alle Monitore unterstützen Panel, Wand und RACK Montage und arbeiten zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C.