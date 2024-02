Digitale und Analoge Werte erfassen und steuern über das Netzwerk. Mit der SeaI/O Ethernet Serie von ICP Deutschland gelingt dies aus der Ferne. Die Seal/O Serie ist in der klassischen Desktop Gehäusebauform und auch als OEM Version als reine Platine verfügbar. Die Serie wird über 10/100 Base T Ethernet angesprochen und unterstützt das Modbus TCP Protokoll. Zusätzlich können die Seal/O Geräte über downloadbare Softwarebibliotheken in eigene Applikationen integriert werden. Treiber für Windows und Linux sowie Apps für IOS sind verfügbar um auf die EAs der Seal/O Serie zugreifen zu können. Verschiedene Ausführungen mit digitalen und analogen Ein-/Ausgängen oder Relais, in einer Kombination von 8 bis 96 Ports stehen zur Verfügung, um Werte zu erfassen oder Geräte über das Netzwerk zu steuern. Digitale Eingänge mit 5 bis 30 VDC, analoge Eingänge mit 12 oder 16bit Auflösung, sowie digitale Ausgänge mit 12bit Auflösung und Einstellbereichen von 0-5VDC oder 0-10VDC sind verfügbar. Ausführungen mit Form C oder Reed Relais sind in der Lage Geräte mit 60VDC bzw. 50VAC zu schalten. Die Seal/O Serie kann mit einer Betriebsspannung von 9-30VDC in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 70 °C betrieben werden. Alternativ sind Versionen mit erweitertem Temperaturbereich erhältlich.