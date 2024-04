Vielseitig und erweiterbar - im klassischen Box PC Design. Die Nuvo-9000 Serie von ICP Deutschland bietet vielfältige Möglichkeiten der Erweiterungen.

Drei Gehäusemodelle stehen zur Auswahl. Kompakt ohne PCI Express Standarderweiterungsslot, mit einem PCI oder PCI Express Slot oder mit zwei PCI Express Steckplätzen. Ferner stehen zwei Varianten mit je einem GbE und einem 2.5GbE oder je einem GbE und sechs 2.5GbE Netzwerkanschlüssen zur Auswahl. PoE mit 100 Watt Gesamtausgabeleistung lässt sich optional auf vier der 2.5GbE Anschlüsse realisieren.



Für Peripheriegeräte, wie Kameras, bietet die Nuvo-9000 Serie eine hohe Anzahl an USB Ports. Einen USB3.2 Typ-C mit 20Gbps, vier USB3.2 mit 10Gbps und zwei USB3.2 Typ-A mit 5Gbps sowie zwei USB2.0 Ports. Ethernet und auch ein Teil der USB Anschlüsse können mit Schraubverbindungen am System fixiert werden, um auch bei Vibrationen sichere Konnektivität zu gewährleisten. Als Videoausgänge stehen je ein VGA, DVI-D und ein Display Port Anschluss zur Verfügung. Der Display Port unterstützt eine Auflösung von 4k, wohingegen VGA und DVI-D Full HD Auflösung bieten.



Prozessoren der 12ten und 13ten Intel Core-I Generation mit bis zu 65 Watt werden von der Nuvo-9000 Serie unterstützt. 64GB RAM können maximal verbaut werden. Ferner bietet die Nuvo-9000 Serie je nach Gehäusemodell einen PCI oder ein bis zwei PCI Express x16 sowie einen Full-Size Mini PCI Express Slot und einen M.2 2242/3052 mit SIM Slot. Über das bordeigene MezIO® Interface lässt sich die Nuvo-9000 Serie zusätzlich mit seriellen RS232/422/485 Ports, digitalen Ein/Ausgängen, weiteren Netzwerkschnittstellen mit oder ohne PoE sowie USB Anschlüssen und einem Zündungsmodul für den Betrieb in Fahrzeugen aufrüsten. Passend für den PCI Express Slot kann die Nuvo-9000 Serie vorab mit einer Supercap USV Karte, 8-Port USB Frame Grabber Karten oder 10GbE oder 2.5GbE Netzwerkschnittstellen Karten erweitert werden. Die Nuvo- 9000 Serie hat eine Breite von 240mm, eine Tiefe von 225mm und je nach Gehäusemodell eine Höhe von 79, 90 oder 111mm. Wand- sowie DIN-Schienen Montage sind möglich. Mit einer Betriebsspannung von 8 bis 48 Volt DC und einem Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 70 °C und einer Zertifizierung nach MIL-STD- 810H, CE, FCC und UL, unterstreicht die Nuvo-9000 Serie ihre Eignung für industrielle Anwendungen.



ICP Deutschland liefert die Nuvo-9000 Serie auch als vorkonfiguriertes Ready-to-Use System mit passenden industriellen Komponenten.