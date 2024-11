Cybersecurity, ein Begriff der in letzter Zeit häufig verwendet wurde und in nächster Zeit mit Sicherheit immer häufiger zu lesen sein wird. Im Mittelpunkt stehen digitale Produkte, die durch Schwachstellen angreifbar sind oder werden. Ein guter Grund sich um die Sicherheit dieser Produkte zu kümmern. Die Normenreihe IEC 62443 bietet technische Ansätze zur Gewährleistung der Cybersecurity in industriellen Automatisierungssystemen. Mit dem IGPS-9084GP-LA Netzwerkswitch von ICP Deutschland, steht ab sofort ein nach IEC 62443-4-1 entwickelter und nach IEC 62443-4-2 konformer Netzwerkswitch zur Verfügung, um die eigene Infrastruktur gegenüber Manipulation abzusichern. Der IGPS-9084GP-LA bietet acht 10/100/1000 PoE Netzwerkports mit einer Ausgabeleistung von 30 Watt pro Port. Ferner kann der IGPS-9084GP-LA über die vier 100/1000 SFP Ports um weitere Netzwerkanschlüsse erweitert werden. Ringtechnologien wie O-Ring, Open-Ring, O-Chain, MRP, MSTP und industrielle Protokolle wie Modbus, Ethernet IP werden unterstützt. Zahlreiche Security Features wie beispielsweise Device Binding, VLAN oder Radius können von dem managed Netzwerkswitch genutzt werden, um die Sicherheit im Netzwerk zu erhöhen. Das Gehäuse kommt hierbei auf eine Größe von 54x108x145 mm und kann direkt auf der DIN Schiene oder an der Wand montiert werden. Der IGPS-9084GP-LA kann mit einer Spannung von 50/57VDC und in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 75 °C betrieben werden. Mit einer MTBF Zeit von mehr als 51000 Stunden und einer Herstellergarantie von 5 Jahren unterstreicht er seine industrielle Eignung.