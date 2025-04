Pneumatische Anlagen benötigen eine hohe Druckluftqualität, um Produktionsprozesse zuverlässig am Laufen zu halten. Fehlfunktionen oder Ausfälle durch Kondensation sollten daher unbedingt vermieden werden. Doch selbst mit Trocknern oder Filtern bleibt die tatsächliche Luftfeuchtigkeit oft ein verborgenes Risiko. Um die Bildung von Wassertröpfchen in Anlagen und Leitungen frühzeitig zu erkennen, hat SMC die neuen Sensoren der Serie PSH mit Display entwickelt.

Lesetipp: mk Technology Group und Automations Robotic realisieren automatische Inspektionsanlage für Pharmaindustrie

Wie der Automatisierungsspezialist in einer Aussendung beschreibt, sollen die Luftfeuchtigkeitssensoren mit IO-Link oder digitalem/analogem Ausgang die relative Feuchtigkeit und Temperatur des Mediums (Luft oder nicht korrosives Gas) in Echtzeit messen. Die Werte werden auf einem zweifarbigen Digitaldisplay in rot und weiß angezeigt, sodass Anwender bei minimalem Platzbedarf die Medienqualität überwachen und wichtige Anlagenteile vor Feuchtigkeit schützen können. In weiterer Folge werden laut SMC dadurch die vorausschauende Wartung optimiert, Ausfallkosten durch Kondensationsprobleme gesenkt sowie Produktivität und Sicherheit gesteigert.