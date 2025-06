Die Bolzen sind in Edelstahl ausgeführt, die Stifte gehärtet und geschliffen. Erhältlich in einfach- (Form A/B) oder doppeltwirkender Ausführung (Form C), arbeiten die Arretierbolzen mit einem Betriebsdruck von 4 bis 6 bar. Bolzendurchmesser zwischen 6 und 12 mm stehen zur Wahl. Der Sensor (PNP NO, 10–30 V DC) erreicht eine Schaltfrequenz von bis zu 3000 Hz – ideal für dynamische Anwendungen mit kurzen Taktzeiten.

Typische Einsatzbereiche finden sich unter anderem im Maschinen- & Anlagenbau zum Arretieren von Schwenk-, Hub- und Schiebetischen; in der Automatisierungstechnik zur Fixierung von Greifern oder Vorrichtungen; in der Verpackungstechnik für die wiederholgenaue Arretierung bei Formatwechseln sowie in der Fördertechnik zur Positionierung von Werkstückträgern.

Zur Baureihe gehören neben dem Arretierbolzen (K2202) auch der passende Magnetfeldsensor (K2203) sowie der Sensorhalter mit T-Nut (K2204) – abgestimmt auf gängige Rundzylinder.