Die unmanaged SPE-Switches von Weidmüller leiten die für das Pflanzenwachstum wichtigen Daten ohne Umweg über ein I/O-System oder eine Steuerung an die Cloud von JUMO weiter. Dort werden sie verarbeitet und visualisiert.



Die PoDL-Funktion („Power over Data Line“) der SPE-Switches hat laut Weidmüller weitere Vorteile für die Anwender. Demnach überträgt das SPE-Kabel nicht nur die Daten vom Sensor zum Switch, sondern kann den Sensor auch mit Strom versorgen. Das bringe erhebliche wirtschaftliche und sicherheitstechnische Vorteile mit sich, da jetzt weniger Stromkabel in der feuchtwarmen Umgebung der Gewächshäuser verlegt werden müssen.

Nachhaltigkeit und Ertrag

„Anwendungen wie diese zeigen, dass IIoT und Automatisierung nicht nur eine immense Steigerung der Produktivität, sondern auch eine präzise Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Düngemittel ermöglichen. Diese intelligente Automation führt zu höheren Erträgen, einer nachhaltigeren Bewirtschaftung. Gleichzeitig wird Industrial IoT – dank Technologieunternehmen wie JUMO und Weidmüller, die Kundennutzen in den Fokus stellen – für alle zugänglich. Nur so schaffen wir eine nachhaltige und lebenswerte Welt auch in der Zukunft und gehen gezielt die Herausforderungen unserer Zeit an“, sagt Dr. Thomas Bürger, Leiter der Division Automation Products and Solutions bei Weidmüller.

Herrscht etwa Wassermangel bei den Pflanzen, so kann direkt reguliert werden – tröpfchenweise, genau nach Bedarf. So soll sichergestellt werden, dass die Pflanzen mit exakt der richtigen Menge Nährstoffen versorgt werden und letztlich auch der Ertrag gesteigert wird.