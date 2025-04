Die Langhub-Ausführung, deren Höhe im Vergleich zur Standardversion um 35 Prozent (48,7 mm) reduziert wurde, kann zudem mit einem Positionssensor für den Antrieb ausgestattet werden. Dies soll beispielsweise die Unterscheidung zwischen verschiedenen Objekten durch das Messen der Werkstücklänge mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,1 mm ermöglichen.

Das integrierte 3/2-Wege-Magnetventil macht eine lange Verschlauchung laut SMC unnötig. So lasse sich der Luftverbrauch pro Hub um bis zu 80 Prozent (RMHZ2), 60 Prozent (RMHS3) oder 20 Prozent (RMHF2) reduzieren – was sowohl Kosten sparen als auch die CO2-Emissionen senken soll. Die maximale Betriebsfrequenz liegt bei 120 Zyklen pro Minute (RMHZ2) bzw. 60 Zyklen pro Minute (RMHS3 und RMHF2). Nach Angaben des Herstellers ist die Abluftdrossel mit Schalldämpfer seitlich leicht zugänglich. Zudem können alle drei Varianten optional mit einer Schutzabdeckung ausgestattet werden. Damit möchte SMC auch in anspruchsvollen Umgebungen einen zuverlässigen Einsatz gewährleisten.