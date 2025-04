Durch einfache Integration, modulare Anpassung und reduzierte Betriebskosten optimiert der Flächengreifer ZGS die Palettierprozesse und eignet sich optimal für Industrie- sowie kollaborative Roboter. So lautet das Versprechen, das Hersteller SMC in einer Meldung ausführt. Mit der All-in-One-Konfiguration sollen bestehende Probleme in der Industrie überwunden werden, heißt es darin. Also zum Beispiel dezentrale Peripheriegeräte und komplexe Installationen. Zudem soll der Zeitaufwand für Inbetriebnahme und Wartung reduziert werden.

Der integrierte Vakuumgreifer der Serie ZGS umfasst eine Vakuumerzeuger-Baugruppe, einen Schaumstoffsauger, ein Versorgungsventil, ein Belüftungsventil und einen Druckschalter, sodass er über einen M8-Stecker und eine Druckluftversorgung sofort einsatzbereit ist. Die geringe Höhe von nur 75 mm (mit 20 mm dickem Schaumstoffsauger) und das geringe Gewicht von 3,9 Kilogramm sollen ebenfalls zur einfachen Installation und Systemeffizienz beitragen.

