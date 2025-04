Dafür wird die Roboverse Reply Platform nahtlos in die App integriert. Die Plattform orchestriert und steuert die Roboter und Drohnen bei Wartungs- und Inspektionseinsätzen zentral und vollkommen automatisiert. Durch den Einsatz von Technologien wie Künstlicher Intelligenz zur Analyse von Anomalien sollen kritische Probleme frühzeitig erkannt und alle relevanten Informationen in Echtzeit an Mitarbeitende übermittelt werden. Diese können bei Bedarf mit Hilfe von Augmented-Reality-Funktionen und einer präzisen Navigation die Steuerung manuell übernehmen und eingreifen.

Bisher waren für die Steuerung von autonomen mobilen Robotern eine spezielle Software und geschultes Personal erforderlich, um sie zu bedienen, zu warten und bei Bedarf anzupassen. Aufgrund des Fachkräftemangels und der hohen Kosten war der Einsatz mobiler Roboter für die meisten Unternehmen mit großen Hürden verbunden. Mit der Roboverse Reply Platform soll sich das ändern.

Lesetipp: Siemens und NVIDIA erweitern Partnerschaft und beschleunigen KI-Einsatz



„Mit der gemeinsam von Siemens und Roboverse Reply entwickelten Robotics-Lösung machen Anwender ihrer Anlagen effizienter, zuverlässiger und sicherer. Sie steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit dadurch langfristig“, sagt Guido Schimmang, Product Manager bei der Siemens AG.