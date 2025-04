Roboter in menschlicher Gestalt ziehen viel mediale Aufmerksamkeit auf sich. Die Vision dahinter: Roboter sollen zu vielseitigen Helfern werden, die selbstständig eine Spülmaschine beladen und ebenso am Fließband arbeiten können. Zahlreiche Robotik-Start-ups arbeiten an der Entwicklung solcher humanoiden Alleskönner.

Industrielle Hersteller fokussieren sich hingegen auf Humanoide, die zunächst spezialisierte Einzelaufgaben übernehmen. Viele dieser Pilotprojekte finden in der Automobilindustrie statt, die traditionell eine Vorreiterrolle in der Entwicklung von Roboteranwendungen spielt – sowohl in der Industrie-Robotik als auch in der Logistik und Lagerhaltung. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob humanoide Roboter einen wirtschaftlich tragfähigen und skalierbaren Geschäftsfall für die breite industrielle Anwendung darstellen, vor allem im Vergleich zu bereits etablierten Lösungen.

Lesetipp: Autonome Mobile Roboter: SICK übernimmt Tech-Startup Accerion

Dennoch gibt es zahlreiche Anwendungsbereiche, in denen die humanoide Form einen Vorteil bieten könnte und Potenzial für den Robotikmarkt besteht, insbesondere in der Logistik und Lagerhaltung.