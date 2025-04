Robotergestützte Automatisierungs- und Logistiklösungen : Robotics Award 2025: Diese drei Unternehmen wurden nominiert

Die Nominee-Liste für den Robotics Award 2025 steht fest: In diesem Jahr haben es drei Unternehmen in die engere Auswahl geschafft. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt am 19. Februar im Rahmen der Press Preview der Hannover Messe.