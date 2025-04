Die Lösungen von Sereact sollen AutoStore-Systemen mehr Intelligenz und Autonomie verleihen. Durch den Einsatz von Zero-Shot Learning können Pickroboter ohne vorherige Programmierung oder Dateneingabe neue Objekte erkennen und greifen, heißt es seitens Sereact in einer Aussendung. Demnach werden Wareneingangs-, Kommissionier- und Retourenprozesse auf diese Weise vollständig automatisiert. Die hohe Flexibilität und einfache Implementierung der Software ermögliche eine nahtlose Integration in bestehende Lagerverwaltungs- und Steuerungssysteme wie das „Hörmann intra Logistics System“ (HiLIS).

„Die Technologie von Sereact hat uns durch ihre hohe Flexibilität und die nahtlose Integration in bestehende Systeme überzeugt“, sagt Walther. "Diese Effizienzsteigerung macht die Lösung für uns so wertvoll.” Neben einer optimierten Prozesssicherheit soll die Integration smarter Robotik Fehlerquoten reduzieren und die Produktivität steigern. Unternehmen sollen durch die Automatisierung den Personalbedarf in Wachstumsphasen gezielt abfedern und bestehende Ressourcen effizienter einsetzen können.