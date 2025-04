Venjakob stellt Möbel in verschiedenen Formen und Größen her, was den innerbetrieblichen Materialtransport vor eine Herausforderung stellt, da jede Ladung einzigartig ist. Zudem erfordern enge Fahrwege eine präzise Navigation der Transportfahrzeuge. Daher musste eine Lösung gefunden werden, die sowohl flexibel als auch platzsparend ist. Die Entscheidung fiel auf ein maßgeschneidertes FTS, bestehend aus zwei Fahrzeugen der VARIO MOVE Serie von ek Robotics.

Diese Transportroboter sind mit verlängerten Gabelzinken, Sensoren zur Erkennung von Lastbreite und -länge sowie einem Duplex-Hubmast ausgestattet. So können sie Lasten von bis zu 1.000 Kilogramm transportieren und in Höhen von bis zu vier Metern einlagern. Ein Sicherheitskonzept mit Personenschutz-Laserscannern sowie akustischen und visuellen Signalen soll für einen sicheren Betrieb auch in schwer einsehbaren Bereichen sorgen.

