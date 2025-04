Die Elektronikfertigung ist ein vielschichtiger Prozess. Bis ein einbaufertiges Modul fertiggestellt ist, durchläuft es zahlreiche Stationen und Bearbeitungsschritte – teilweise mehrfach. Unbestückte Leiterplatten sowie die darauf zu montierenden Komponenten werden sowohl an manuellen Arbeitsplätzen als auch an Automaten bestückt. Anschließend erfolgen das Löten in speziellen Stationen, die Qualitätsprüfung und die Verpackung.

Während der Fertigung muss das entstehende Produkt nicht nur verschiedene Stationen durchlaufen, sondern oft auch in Pufferlager und schließlich ins Lager transportiert werden. Eine ähnliche Komplexität zeigt sich in der Produktion feinmechanischer Baugruppen und Geräte. Die präzise Materialversorgung und -entsorgung an den einzelnen Stationen erfolgt dabei unter beengten Platzverhältnissen.

Der Melkus Rack Stacker BLS4060 wurde für den Transport und das Handling sowohl von speziellen Leiterplattenmagazinen als auch von Euroboxen bis zu einer Größe von 400 x 600 mm entwickelt. Er soll die Automatisierungslücke zwischen Bauteilelager, Fertigproduktlager, Bestückungsarbeitsplätzen, SMT-Automaten und Lötstationen schließen, wie Melkus Mechatronic verspricht.