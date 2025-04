In der Weiterentwicklung des Iggy Robs zählt Igus auf seine Kundinnen und Kunden. Der Hersteller bietet bereits vor dem Kauf ein „Test before Invest“-Programm an, bei dem die Igus Expertinnen und Experten die Potenziale vor Ort evaluieren und Einsatzmöglichkeiten am realen Roboter prüfen.

Ist der Test überzeugend, so ist der Iggy Rob zu einem im Marktvergleich niedrigen Kaufpreis von 47.999 Euro erhältlich. „Bisher erhältliche humanoide Roboter kosten teils zwei- oder dreimal so viel“, sagt Mühlens.