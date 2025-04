Die FastBots Solution verbindet Lager, Auftrag und Kommissionierung auf einer neuen Performanceebene. Ein intelligenter Flottencontroller soll dabei für eine optimale Routenplanung und höchste Verfügbarkeit sorgen. Aufgrund der modularen Architektur können Unternehmen mit kleinen Anlagendimensionen starten und bei wachsendem Bedarf die Systemlösung und Leistung nahtlos aufstocken.

Gleichzeitig soll die Lösung durch redundante Strukturen maximale Ausfallsicherheit gewährleisten. Um ein Höchstmaß an Flexibilität zu bieten, kann laut SSI Schäfer jede Art von Lagersystem und Kubus, Arbeitsplatz oder Kommissionierstation flexibel angebunden werden – so auch Piece Picking, Case Picking oder Sortieranwendungen und jede Art von Ladungsträgern in einem Kleinteile- oder Shuttlelager.

Mauro Lunardelli, Head of Business Unit Logistics Solutions bei SSI Schäfer, freut sich auf den Launch der Neuentwicklung der SSI Schäfer Gruppe: „Unsere Systemlösung bietet höchste industrietaugliche Performance für eine Vielzahl von Lagergütern bei minimaler Fehlerquote, maximale Transparenz über Lager und Aufträge sowie ein individuell anpassbares Lagerlayout. Durch ihre hohe Flexibilität und Skalierbarkeit wächst sie mit den Anforderungen dynamischer Märkte – ein echter Game Changer, der die Intralogistik unserer Kunden signifikant verbessern wird.“