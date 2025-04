Bekannt vom bereits bestehenden Produktsortiment basiert auch der Agilox OFL auf der X-SWARM Technologie. Diese gewährleistet laut Hersteller eine nahtlose Interaktion des Agilox OFLs mit anderen Agilox AMR-Modellen in einem Schwarm. Flotten sollen damit einfach und schnell innerhalb weniger Stunden erweitert werden können.

Wie Agilox beschreibt, stehen die Fahrzeuge innerhalb eines Schwarms miteinander in direktem Austausch und übermitteln mehrfach pro Sekunde ihre Position und Status. Zudem verwalten sie gemeinsam einen Pool an Transportaufträgen und verteilen diese intelligent untereinander. Die AMRs stellen die Waren automatisch gemäß des Auftrags bereit, finden eigenständig ihre Route und passen sich flexibel an Veränderungen der Umgebung an.

Fällt ein Roboter aus übernimmt der restliche AMR-Schwarm die Verantwortung. Unterversorgungen werden laut Agilox minimiert und die Durchlaufzeiten auf Transportwegen vollautomatisch optimiert. Ein Schnellladevorgang soll jeden AMR innerhalb weniger Minuten wieder einsatzbereit machen.