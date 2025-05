Der pneumatische Drucksensor PQ Cube besticht vor allem durch seine kompakte Bauweise. Er ist ausgestattet mit einer robusten Messzelle, zwei möglichen Prozessanschlüssen, einer IP65-Zertfizierung, wählbaren M12- oder M8-Steckverbindern und einem TFT-Farbdisplay. Das Display visualisiert die Prozesswerte und stellt sie grafisch im Verhältnis zu den eingestellten Schaltpunkten dar – eine Aufgabe, die die Design-Award-Jury im Bereich Usability honoriert. Eine mehrsprachige Installationshilfe führt die Anwender Schritt für Schritt durch die Erstinbetriebnahme, mit den neuen Profileinstellungen bleibt die Menüführung vertraut und benutzerfreundlich. Die Auszeichnung beim iF Design Award ist nicht die erste Prämierung für den PQ Cube: Bereits im vergangenen Jahr erhielt ifm den Red Dot Design Award für den kompakten Drucksensor.

Für ifm ist es besonders die Zusammenarbeit im Team, die das Design auszeichnet. „Trotz einiger Hürden und Herausforderungen haben wir uns nicht davon abhalten lassen, ein ifm-Produkt zu entwickeln, das innerhalb der vorgegebenen Kosten ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Zuverlässigkeit, Qualität und Usability bietet“, erklärt Martin Schmidt, Senior Industrial Designer und Usability Engineer bei ifm.

Mit den beiden Auszeichnungen festigt ifm auch seinen Platz im internationalen iF Design Ranking, in dem die erfolgreichsten Unternehmen und Designs der vergangenen fünf Jahre aufgeführt sind. ifm zählt in der Kategorie „Industry“ zu den Top-10-Unternehmen in Europa.