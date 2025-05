„Die Automobilindustrie in den USA zählt zu den fortschrittlichsten Produktionsstandorten: Bei der Roboterdichte, also dem Verhältnis von Robotern zu Fabrikarbeitern, liegen die USA weltweit an fünfter Stelle, gleichauf mit Japan und Deutschland und vor China", sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of Robotics. „Das ist ein großer Modernisierungserfolg. In anderen Schlüsselbereichen der Fertigungsautomation bleiben die Vereinigten Staaten jedoch hinter ihren Wettbewerbern zurück.“

Die meisten Industrieroboter in den USA werden aus Übersee importiert – nur wenige Hersteller produzieren in den Vereinigten Staaten. Weltweit stammen 70 % der installierten Einheiten aus den vier Herstellerländern: Japan, China, Deutschland und Südkorea. Innerhalb dieser Gruppe sind die chinesischen Hersteller am dynamischsten. Innerhalb von fünf Jahren (2019 - 2023) ist es den Produzenten aus dem Reich der Mitte gelungen, die gefertigten Stückzahlen auf dem riesigen Heimatmarkt mehr als zu verdreifachen. Damit liegen sie bei der Fertigungskapazität weltweit an zweiter Stelle hinter Japan. Der Erfolg Chinas basiert dabei auf einer nationalen Robotik-Strategie. Zwischen 2021 und 2023 installierte das produzierende Gewerbe in China jährlich rund 280.000 Einheiten. Zum Vergleich: Die Vereinigten Staaten installierten im Jahr 2024 insgesamt 34.300 Industrieroboter.