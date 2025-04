all about automation in Friedrichshafen : Stöber liefert Antworten auf wichtige Antriebsfragen

Wie kann man Motoren und Antriebsregler über eine Entfernung von 100 Metern sicher über ein Kabel miteinander verbinden? Gibt es leichtere, kleinere und energieeffizientere Antriebslösungen als Asynchronmotoren? Und wie lassen sich Vertikalachsen und deren Lasten richtig absichern? Diese und weitere Fragen beantwortet STÖBER auf der all about automation in Friedrichshafen (5. bis 6. März). Dazu hat der Antriebsspezialist verschiedene Messemodelle vorbereitet.