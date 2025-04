Wamas Entry-Level Solutions : SSI Schäfer präsentiert eine neue Software-Produktkategorie für KMUs

Wamas Entry-Level Solutions – die neue Software-Produktkategorie von SSI Schäfer – richtet sich an kleinere und mittlere Unternehmen (KMUs) sowie Projekte mittleren Komplexitätsgrades. Sie soll eine günstige Möglichkeit darstellen, Lagerprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Schnelle Implementierung, standardisierte Prozesse und modernste Technologie – so das Versprechen. Damit möchte SSI Schäfer auch den Einstieg in die Digitalisierung und Automatisierung vereinfachen.