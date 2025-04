„Wie gelingt es uns, mit Predictive Maintenance den Übergang von der reinen Zustandsüberwachung zu einer realen zustands­orientierten Instand­haltung für den Antriebs­strang zu schaffen?“, fragten sich Tim Lang, Abteilungs­leiter Applikationen bei STÖBER, und sein Team. Denn um eine höhere Verfügbarkeit, weniger Instandhaltungs­aufwand und längere Lebens­zyklen zu erreichen, wird die Vorher­seh­barkeit für Anwender­innen und Anwender immer wichtiger: „Wie wahrscheinlich ist es, dass der Getriebe­motor bald ausfällt?“ oder „Wann ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um diesen zu warten oder zu tauschen?“ Um diese und ähnliche Prognosen treffen zu können, beschäftigt sich der Antriebs­spezialist seit einigen Jahren mit dem Thema Predictive Maintenance. „Wir entwickeln uns permanent weiter. Dazu haben wir einen dreistufigen Plan ausgearbeitet. Schritt zwei gehen wir aktuell an“, erläutert Tim Lang.

In der ersten Stufe erhielt der Anwender eine Predictive-Maintenance-Lösung, die den Getriebe­motor eines Antriebs­systems überwacht. Seine Lebens­leistung wird über ein analytisches Modell berechnet und in der Software der Antriebs­regler durch den sogenannten Lebens­leistungs­indikator ausgegeben – dabei handelt es sich um einen Wert zwischen 0 und 100 Prozent. Bei 90 Prozent gibt die Software eine Empfehlung zum Tausch des Getriebe­motors aus und stellt diese auch einer Steuerung in Form eines auslesbaren Parameters zur Verfügung. Diese effiziente Lösung zur voraus­schauenden Wartung erfordert keine externe Sensorik und zusätzliche Verdrahtung.



„Im zweiten Schritt lassen wir zu diesem Rechen­modell noch eine aktive Messung miteinfließen“, beschreibt Tim Lang. Dazu integriert STÖBER in sein System, das aus Getriebe, Motor, Kabel und Antriebs­regler besteht, einen Beschleunigungs­sensor. Externe Peripherie­geräte, wie zusätzliche Strom- oder Spannungs­quellen, sind dabei nicht erforderlich. So können Lagersitze, Ver­zahnungen oder auch andere Antriebs­komponenten effizient gemessen werden. „Durch Frequenz­analysen können wir spektrums­basiert auf sich ankündigende Schäden schließen“, erklärt Tim Lang. „Aktuell befinden wir uns noch in der Umsetzungs­phase.“ STÖBER arbeitet dabei eng mit HEIDENHAIN zusammen, um gemeinsam einen Getriebe­motor mit integriertem Beschleunigungs­sensor zu entwickeln.